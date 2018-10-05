Челябинский СПП - лучший в России пример взаимодействия власти и бизнеса

Сегодня, 5 октября, в Челябинске состоялось юбилейное заседание Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, посвящённое 25-летию создания общественной организации.

Как сообщил президент СПП, председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников, за четверть века своего существования организация переживала различные периоды – от подъёмов до усталости, но сегодня является одним из лучших в России примеров конструктивного взаимодействия власти и бизнеса. С октября 1993 года по настоящее время количество предприятий и организаций входящих в СПП увеличилось с 89 до 120 и этот рост продолжается ежегодно. Входящие в союз работодателей обеспечивают сегодня более 70 процентов доходной части бюджета Челябинской области.

Только за последние 5 лет объём инвестиций в основной капитал предприятий – членов СПП превысил 1 триллион 53 миллиарда рублей. В 2017 году члены СПП заплатили налогов более 102 миллиардов рублей при общей сумме поступления в консолидированный бюджет региона 136 миллиардов рублей. Значительная часть депутатов Законодательного собрания Челябинской области является членами СПП. Поэтому практически все значимые для бизнеса законы проходят предварительное обсуждение у представителей регионального бизнес-сообщества. При СПП действуют 20 общественных советов и 12 профильных комитетов, что позволяет максимально точно прогнозировать последствия принимаемых ЗСО законодательных актов.

По словам губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, СПП является стратегическим партнёром властей и объективным арбитром предпринимателей. Организация стала институциональным элитарным органом. Её работа служит не только интересам крупного, среднего и мелкого бизнеса, но и всех жителей Челябинской области. Практически все члены СПП реализуют природоохранные, благотворительные и социальные проекты. Организация принимает непосредственное участие в подготовке саммитов ШОС и БРИКС, которые состоятся в Челябинске в 2020 году.