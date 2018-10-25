Челябинский зоопарк организует для своих питомцев тыквенный фуршет

Челябинский зоопарк приглашает горожан принять участие в тыквенном фуршете. Трапезу со зверями разделить не предлагается, а вот принести им в гостинец сочный плод – это пожалуйста.

«В воскресенье, 28 октября, в 13 часов мы угостим наших питомцев любимыми лакомствами в тыквенных тарелочках. Волки, лисы, выдры, росомаха и снежный барс очень обрадуются необычным тыквам, сделанными руками наших любимых посетителей. Приносите собой тыквы, а наши зоологи проведут показательное кормление! До встречи в зоопарке!» - такой пост-приглашение появился сегодня, 24 октября, в группе зверинца ВКонтакте.

Тыква очень полезна, особенно осенью, когда организму так нужны витамины.

Фото зоопарка