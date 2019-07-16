Присылайте свои новости

Количество клиентов ВТБ в Свердловской области с ежемесячными зачислениями на счет впервые превысило 200 тысяч. К ним относятся не только сотрудники компаний и бюджетных учреждений региона, но и те, кто самостоятельно выбрал ВТБ для получения зарплаты, включая фрилансеров, получателей пенсий и пособий, а также других владельцев карт с регулярными поступлениями дохода.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае, города области с наибольшим портфелем карт – Екатеринбург, Нижний Тагил и Серов. По отраслевой структуре основную долю занимают сотрудники бюджетных учреждений (36%). Также значительное число карточных клиентов относится к транспортному комплексу (22%), промышленности (17%) и коммерческому сектору (15%).

Более 80% карт приходится на «Мультикарту» — основной карточный продукт ВТБ, предусматривающий бесплатное обслуживание и систему вознаграждений для активных пользователей. Клиенты самостоятельно выбирают бонусные опции по карте. Также в качестве вознаграждения за активные покупки можно получить повышенную ставку по вкладу или сниженную – по кредиту.

«Первую зарплатную карту в Свердловской области ВТБ выпустил еще в 2002 году, и с того момента портфель стабильно растет, - отметилАлексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области. - Если раньше это число увеличивалось в основном за счет зарплатных проектов, то в последние годы мы видим новый тренд – клиенты сами выбирают карту для комфортных и выгодных ежедневных покупок. Для нас это важный сегмент, и чтобы выбор был сделан в пользу ВТБ, мы постоянно совершенствуем мобильный банк и программу лояльности. Кроме того, мы развиваем и пакеты обслуживания для руководителей и бухгалтеров предприятий в рамках зарплатных проектов».

Чаще всего клиенты ВТБ в Свердловской области предпочитают программу «Коллекция», позволяющую приобрести за баллы более 15 000 товаров и услуг у известных брендов-партнеров банка. На втором месте по популярности – «Путешествия» с возможностью купить авиабилеты, забронировать отель или арендовать авто по всему миру.

Чтобы самостоятельно сделать карту ВТБ зарплатной, достаточно обратиться в бухгалтерию своего работодателя, указав в заявлении реквизиты счета. Предприниматели и руководители компаний с любой численностью персонала могут оформить зарплатный проект в ВТБ, отправив заявку на сайте банка или обратившись в отделение по обслуживанию юридических лиц.