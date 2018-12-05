ЧМК изготовил арматуру для строительства объектов на намывных территориях в Санкт-Петербурге

Челябинский металлургический комбинат (входит в Группу «Мечел») произвел 1,2 тыс. тонн арматуры на строительство намывных территорий на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба компании.

В Санкт-Петербурге на намывных землях у берегов Финского залива со стороны Васильевского острова реализуется проект «Морской фасад». На территории в 476 гектаров построен Морской пассажирский порт, возводятся новые жилые дома. В строительстве используется легированная арматура 35Г2С и 35ГС Челябинского металлургического комбината. Здесь также проходит участок Западного скоростного диаметра, на строительство которого ЧМК изготовил 10 тыс. тонн арматуры. Поставку металлопроката осуществляет «Мечел-Сервис» – сбытовая компания Группы.

Намывать территории в Петербурге начали еще при Петре I: Летний сад, Троицкая площадь и Тучков Буян были «под водой». Практика создания новых территорий активно велась и в советские времена: район проспекта Маршала Казакова, где раньше были залив и болото, западная часть Васильевского острова у станции метро «Приморская», Лахтинский проспект, Приморский проспект и южная часть улицы Савушкина. Эти территории были намыты еще в конце 70-х – начале 80-х годов прошлого века.

Васильевский остров занимает выгодное местоположение между Финским заливом и Центральным районом Санкт-Петербурга. Новое строительство ведется в основном в западной части острова, на намывных территориях. Здесь преимущественно возводятся новостройки комфорт- и бизнес-класса.

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