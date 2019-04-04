ЧМК изготовил балку для строительства крупнейшего в Сибири центра по зимним видам спорта

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») изготовил балку для строительства Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта в Иркутске. Поставку осуществила металлоторговая компания Группы «Мечел» – «Мечел-Сервис».

Строящийся Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом станет крупнейшим сооружением подобного рода на всей территории Сибири и Дальнего Востока. Это масштабный проект на 6 тыс. зрителей стоимостью более 6 млрд рублей. Для изготовления металлоконструкций стадиона используют горячекатаную строительную балку, произведенную на современном рельсобалочном стане Челябинского металлургического комбината.

Согласно проекту, в центре будут ледовая арена, конькобежные дорожки, предусмотрены два тренажерных зала, спортивный зал для игровых видов спорта, хореографический зал для фигуристов, беговой зал, конференц-зал, гостиница и ряд других помещений. Ледовая арена будет трансформироваться в многофункциональную спортивную площадку для игры в волейбол, баскетбол, теннис, катания на роликовых коньках.

На объекте запланировано проведение чемпионата мира по хоккею с мячом в марте 2020 года.