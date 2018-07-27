ЧМК изготовил металлопрокат для строительства спортобъектов в Новосибирске

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») произвел 300 тонн балки для строительства двух спортивных объектов Новосибирска: центра спортивной гимнастики и волейбольной арены.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в PR-служб по Уральскому региону Группы «Мечел», центр по спортивной гимнастике площадью более 7 тысяч квадратных метров будет включать в себя зал для проведения тренировок и соревнований по спортивной, художественной и акробатической гимнастике. Площадь строящегося регионального центра волейбола в Новосибирске составит около 20 тысяч квадратных метров. Площадка должна вмещать 4,5 тысячи зрителей.

Поставленная для строительства балка произведена на современном рельсобалочном стане Челябинского металлургического комбината, запущенном в 2013 году. Кроме балки, для строительства спортивных объектов на ЧМК изготовили арматуру и рядовой лист. Поставку металлопроката осуществляет «Мечел-Сервис» – сбытовая компания Группы.

Металл производства ЧМК используется при строительстве спортивных сооружений по всей России. На строительство спортивных объектов 24-й Всемирной зимней универсиады в Красноярске компания изготовила более 10 тыс. тонн металлопроката. А на строительство инфраструктуры и двух стадионов прошедшего Чемпионата мира по футболу поставлено более 100 тыс. тонн металлопроката.