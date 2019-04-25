ЧМК изготовил прокат для мусоросжигательного завода

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел»)изготовил металлопрокат для первого мусоросжигательного завода вблизи деревни Свистягино Воскресенского района Подмосковья. Поставку осуществила металлоторговая компания Группы «Мечел» – «Мечел-Сервис», сообщает пресс-служба компании

Из челябинскогопроката красноярское предприятие технологического машиностроения изготавливает каркасы котла для сжигания мусора. Большую часть поставок составляет балка и рядовой лист производства Челябинского металлургического комбината.

Завод вблизи Свистягина должен заработать в 2021 году. Он сможет принимать 700 тыс. тонн отходов в год. Этот объем будет распределяться на три линии и три котла, в них на специальных решетках будет сжигаться мусор. Предприятие будет располагаться на площади 12,5 га, совокупный объем инвестиций в него составляет около 30 млрд рублей.На Свистягинский завод будут поступать непригодные для переработки отходы.

Всего в Подмосковье планируется построить четыре мусоросжигательных завода: в Воскресенском, Наро-Фоминском, Солнечногорском и Ногинском районах. Оборудование стоимостью 20 млрд рублей поставит корпорация «Атомэнергомаш» (входит в госкорпорацию «Росатом»). Еще один мусоросжигательный завод построят в Татарстане. Золу и шлак будут перерабатывать в строительные материалы.