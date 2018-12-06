ЧМК наращивает поставки балки на рынок Европы

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») расширил сортамент балочной продукции. Комбинат освоил производство 7-х новых профилеразмеров двутавровой балки для Европейского рынка.

Двутавровые балки IPB, IPBL и IPE изготавливаются в соответствии с техническими требованиями европейского стандарта DIN EN10025-2. Продукция используется в возведении перекрытий и колонн, в каркасном и крупнопанельном строительстве, в машиностроении и судостроении.

Балка сертифицирована немецким органом по сертификации TUV Rheiland. Сертификат подтверждает соответствие требованиям Технического регламента Евросоюза. Это позволяет маркировать продукцию ЧМК знаком СЕ и осуществлять поставки в европейские страны.

С начала года ЧМК поставил на европейские рынки 11 тыс. тонн новых профилеразмеров IPE, IPB, IPBL. Еще 3 тыс. тонны продукции планируется отгрузить до конца года. В настоящее время фасонный прокат поставляется в Австрию, Бельгию, Германию, Голландию, Латвию, Литву, Польшу, Сербию и Чехию.

Всего на предприятии освоено 18 видов строительной балки европейского стандарта. В планах расширить сортамент продукции.

«Мы планируем нарастить объемы отгрузки двутавровой балки в Европу и значительно расширить географию поставок за счет освоения двух новых марок стали для Франции, Эстонии и стран Скандинавии», – отметил директор по сбыту ЧМК Вадим Шалыгин.