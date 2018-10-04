ЧМК подтвердил сертификат системы менеджмента качества на соответствие международным стандартам

Челябинский металлургический комбинат (входит в Группу «Мечел») успешно прошел повторную сертификацию системы менеджмента качества на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Аудиторами предприятия выступили специалисты немецкого концерна TÜV Rheinland Group.

В ходе проверки аудиторы посетили большинство производственных и вспомогательных цехов комбината, а также подразделения инженерного обеспечения. Проверили документацию на соответствие новой редакции стандарта ISO 9001. Дали оценку основным бизнес-процессам предприятия: производству, технологическому обеспечению, контролю и испытанию продукции, ремонту и обслуживанию оборудования, подготовке персонала и др.

Представители органа сертификации TÜV Rheinland Group подтвердили, что ЧМК системно подходит к вопросам обеспечения качества продукции и максимально удовлетворяет потребности клиентов. Это выгодно отличает предприятие на рынке, расширяет возможности бизнеса и обеспечивает выход на международный уровень. Выданный сертификат действует 3 года и распространяется на производство чугуна, металлоконструкций, слитков, непрерывно-литой и катаной продукции, рельсов и фасонного проката из легированных и нержавеющих сталей.

Впервые сертификат ISO 9001 ЧМК получил в 2003 году. С тех пор поддерживает статус конкурентоспособного предприятия на международном рынке с эффективной системой управления, стабильно высоким уровнем качества продукции и профессионализмом сотрудников.