ЧМК получил награду главной металлургической выставки страны «МЕТАЛЛ-ЭКСПО’2018»

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») завоевал серебряную медаль на 24-ой Международной выставке «Металл-Экспо’2018», которая прошла с 13 по 16 ноября в Москве.

Золотые и серебряные медали присуждаются за наиболее значимые разработки и внедрение современного оборудования и технологий, новых видов высококачественной металлопродукции.

В этом году на соискание награды комбинат представил разработку и освоение производства на универсальном рельсобалочном стане рельсов типа Р65 для скоростного совмещенного движения. Эта продукция может использоваться для магистралей со скоростью движения до 250 км/ч и соответствуют жестким требованиям к прямолинейности, профилю и качеству поверхности. Рельсовый прокат ЧМК отличается высокими эксплуатационными свойствами: износостойкостью и прочностью, которые достигаются благодаря применению уникальной для России инновационной технологии закалки рельсов в растворе органического полимера. Основной потребитель рельсовой продукции ЧМК – ОАО «РЖД». Кроме этого, на выставке была продемонстрирована продукция для строительства.

Международная промышленная выставка «Металл-Экспо» – площадка для проведения деловых встреч, переговоров, заключения соглашений о сотрудничестве. В этом году на ней было представлено более 550 компаний из 32 стран ближнего и дальнего зарубежья. Выставку посетили более 30 тыс. российских и иностранных специалистов металлургического комплекса, машиностроения, стройиндустрии и других отраслей экономики.