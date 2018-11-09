ЧМК примет участие в главной металлургической выставке страны

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») примет участие в 24-ой Международной выставке «Металл-Экспо’2018», которая пройдет с 13 по 16 ноября в Москве. Это позволит специалистам ЧМК провести множество переговоров с партнерами и новыми контрагентами.

ЧМК – постоянный участник «Металл-Экспо». С 2003 года предприятие представляет свою продукцию на едином выставочном стенде Группы «Мечел». На выставке ЧМК продемонстрирует образцы основных видов продукции: рельсов, в том числе для скоростных магистралей, и изделий, применяемых в строительстве. От комбината на стенде компании будут работать специалисты сбытовой службы.

В этом году на соискание высших наград выставки (золотые и серебряные медали за разработки нового оборудования, технологий и видов металлопродукции) ЧМК представит термоупрочненные рельсы типа Р65 для магистралей совмещенного скоростного движения до 250 км/ч категории «СС». Они соответствуют жестким техническим требованиям прямолинейности и качества поверхности.

В экспозиции 24-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо’2018» будет представлено все многообразие продукции черной и цветной металлургии, современного оборудования и технологий инновационного развития. В этом году в работе выставки примут участие свыше 500 компаний из 35 стран мира, а посетят – свыше 30 тыс. человек, это потребители металлопродукции из стройиндустрии, машиностроения, топливно-энергетического комплекса, транспортных и логистических, металлоторговых компаний.

На стенде «Мечела» также будут представлены другие металлургические предприятия Группы: Белорецкий металлургический комбинат, заводы «Ижсталь», «Уральская кузница», «Вяртсильский метизный завод», а также металлоторговая компания «Мечел-Сервис».