ЧМК приступил к капитальному ремонту доменной печи

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») остановилодну из трехдоменных печей для капитального ремонта. Ремонтпозволит обеспечить надежную и производительную работу агрегата в соответствии с экологическими требованиями.В процессе капитального ремонта на печь будет установлено оборудование, снижающее количество вредных выбросов в атмосферу.

Доменное производство полностью обеспечивает предприятие чугуном, выплавляя около 4 млн тонн металла в год.Работы будут завершены до конца 2019 года, сообщает пресс-служба компании.

В ходе ремонта печь фактически будет выстроена заново.Полностью обновятся кожух и огнеупорная внутренняя облицовка домны. Взамен отработавшего свой срок оборудования установят новое, в том числеполностью обновят систему охлаждения доменной печи.Существенно будут улучшены условия труда персонала доменного цеха за счет внедрения системы автоматизации. При этом будут использованы преимущественно российские материалы. Все работы будут выполнены силами подрядной организации.

«В процессе капитального ремонтадоменной печимы выполним подготовительные работы по установке системы аспирации,что позволит в дальнейшемснизить количество вредных выбросов в атмосферу на 42 тонны в год, а такжесмонтируем современную автоматизированную системуизмерения технологических параметров», – уточнил заместитель начальника доменного цеха по производству Дмитрий Крапивин.