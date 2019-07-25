ЧМК произвел 2,5-миллионную тонну проката на рельсобалочном стане
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Федор Шмидт
Экономика
Сегодня, 11:32

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») выпустил 2,5-миллионнную тонну проката и миллионную тонну рельсов с момента открытия рельсобалочного стана.

Фасонный прокат различных видов производят на рельсобалочном стане ЧМК. С момента его открытия, с 2013 года, изготовлено уже 2,5 миллиона тонн продукции (рельсов и балки различных конфигураций). При этом один миллион тонн, 40% от общего объема производства, – это рельсы. Разные их виды используются для строительства железных дорог, в том числе высокоскоростных, для метро, а также для изготовления стрелочных переводов.

Более 70% от общего объема рельсов поставлено в адрес ОАО «РЖД» для модернизации и строительства новых железных дорог по всей территории страны. Другими потребителями данного вида продукции являются крупные промышленные предприятия: заводы, грузовые порты и т.д.

Кроме того, рельсы ЧМК использовались для строительства «бархатных» путей с низким уровнем шума на линии Московского центрального кольца (МЦК), а также для реконструкции путей кольцевой линии Московского метрополитена.

Производимые на стане двутавры и швеллеры используются в строительстве. Специальные профили: лонжероны, различные типы стоек, Z-образный профиль - используются в тяжелом машиностроении и оборонной промышленности.

Продукция рельсобалочного стана ЧМК пользуется спросом в России и экспортируется в Азербайджан, Австрию, Беларусь, Бельгию, Венгрию, Великобританию, Германию, Казахстан, Киргизию, Латвию, Литву, Польшу, Таджикистан, Узбекистан, Украину, Чехию.

Рельсобалочный стан ЧМК – современное комплексное производство высококачественного фасонного и рельсового проката. Продукцией стана являются различные типы рельсов, двутавровых балок, швеллеров, и других профилей, используемых в строительстве и машиностроении. В производстве используются последние мировые разработки в области прокатки, правки, отделки и контроля качества проката.

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