ЧМК произвел арматуру для строительства общежития ЮУрГУ

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») изготовил арматуру для строительства общежития Южно-Уральского государственного университета. Его будут использовать как гостиницу к саммиту ШОС. Поставку осуществила металлоторговая компания Группы «Мечел» – «Мечел-Сервис».

Новое общежитие для студентов ЮУрГУ на 1,5 тыс. мест планируют возвести к 2020 году. Здание будет состоять из двух секций, 11 и 18 этажей, с однокомнатными, двухкомнатными и трехкомнатными блоками со всеми удобствами, кухнями и мебелью. Оно будет соответствовать международному уровню студенческих общежитий, а по классификации отелей иметь три звезды.

Арматурный прокат ЧМК отличает качество и высокие эксплуатационные характеристики, он широко применяется в строительной индустрии. На предприятии выпускается горячекатаная и термомеханическая упрочненная арматура. Она используется в строительстве жилых монолитных комплексов, спортивных и промышленных объектов в России и за рубежом.