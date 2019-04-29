ЧМК произвел прокат для строительства моста на Ямале

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») произвел металлопрокат для строительства моста через реку Пур между поселком Уренгой и микрорайоном Коротчаево в ЯНАО. Поставку осуществила металлоторговая компания Группы «Мечел» – «Мечел-Сервис».

Капитальная переправа свяжет промышленные объекты и месторождения восточной части Ямала с основной сетью региональных дорог. В строительстве используют арматуру производства Челябинского металлургического комбината, её отличает качество и высокие эксплуатационные свойства. Подрядчиком проекта выступает АО «Мостострой-11».

Длина нового моста с подходами и насыпью составит 1,7 км. Массивную конструкцию установят на 11 опор, их высота позволит проходить под мостом и катерам, и крупным судам. Строительные работы планируют завершить к 2021 году. Пуровский мост будет построен без бюджетного финансирования на основе государственно-частного партнёрства.

Строительство моста в северо-восточной зоне Ямала важно для развития региона, в котором в ближайшие десятилетия будут осваиваться новые месторождения нефти и газа. Сейчас 74% трафика через понтонную переправу на реке Пур приходится на грузовой транспорт весом более 10 тонн и строительную технику. Поэтому надежная связь между территориями без перерывов на межсезонье жизненно необходима.