ЧМК расширил сортамент швеллеров

На Челябинском металлургическом комбинате (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») освоили новый вид металлопроката. Швеллер 30У выдерживает значительные нагрузки и используется в промышленном и гражданском строительстве, а также в машиностроительной отрасли. Первая партия продукции отгружена потребителям.

Швеллер 30У представляет в поперечном сечении профиль П-образной формы с уклоном внутренней части полок и высотой 300 мм.

Производство швеллера освоено на рельсобалочном стане ЧМК. Для нового профилеразмера спроектирована и установлена специальная технологическая оснастка. На сегодняшний день на ЧМК изготовили 450 тонн швеллеров 30У. Из них 340 тонн уже отгружено потребителям. Продукция востребована на рынке и имеет устойчивый спрос.

«В этом году мы планируем продолжать расширять сортаментную линейку рельсобалочного стана за счет освоения новых видов швеллеров и профилей специального назначения», – комментирует главный инженер ПАО «ЧМК» Владимир Капнин.

Рельсобалочный стан на ЧМК запущен в 2013 году. С начала пуска освоено производство 55 профилеразмеров двутавровой балки, 6 видов швеллеров, 3 профиля специального назначения, а также рельсовая продукция для российского рынка и дальнего зарубежья.