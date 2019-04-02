Что нужно знать о наружной рекламе? ЮУТПП приглашает на бесплатный семинар

Южно-Уральская торгово-промышленная палата проведет в Челябинске бесплатный семинар для предпринимателей, посвященный наружной рекламе. Мероприятие состоится 11 апреля в 14 часов по адресу: улица Сони Кривой, 56 (шестой этаж).

В течение получаса участников семинара будут знакомить с пошаговой инструкцией и порядком действий при выдаче разрешений (согласований) на установку средств наружной рекламы и информации; перечнем документов, необходимых для получения разрешения (cогласования); процессом подготовки документов к размещению наружной рекламы; нарушениями, приводящими к демонтажу рекламы, не соответствующей требованиям Правил размещения. Эту часть семинара проведет главный специалист юридического отдела управления наружной рекламы и информации администрации Челябинска Елена Першина.

С 14.30 до 15.00 на семинаре будет выступать заместитель председателя городского комитета градостроительства и архитектуры, главный архитектор Челябинска Николай Ющенко. Он в числе прочего расскажет о процедуре согласования документов и дизайн-проекта, о наиболее часто встречающихся замечаниях по документам, представляемым на выдачу разрешений (согласований) на установку средств наружной рекламы и информации. Докладчик:

С 15.00 до 15.30 с докладом выступит заместитель руководителя УФАС по Челябинской области Татьяна Соболевская. Она расскажет о том, что нужно учитывать при размещении наружной рекламы, чтобы не нарушить закон, об ошибках при участии в торгах на размещение наружной рекламы, о взаимодействии с органами местного самоуправления при размещении наружной рекламы, разрешении конфликтных ситуаций при участии УФАС Челябинской области. Кроме того, Татьяна Соболевская представит обзор судебной практики по данному вопросу.

Затем председатель комитета ЮУТПП по экономике недвижимости, директор ООО «Центр экспертизы и управления недвижимым имуществом» Евгений Усцелемов расскажет о том, как правильно выбрать проектную организацию, имеющую право изготавливать проект рекламы.

Ведущий специалист коллегии адвокатов Челябинской области Елена Сизинцева расскажет о тех случаях, когда эффектная реклама может привести к штрафу, приведет пример из судебной практики.

Необходимо предварительно зарегистрироваться здесь.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (351) 266-52-23, 266-52-21.