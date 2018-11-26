ЦКС: Мы вернем деньги челябинцам, получившим двойные платежки за вывоз ТКО

ООО «Центр коммунального сервиса», который оказывает населению Челябинска услуги по сбору и вывозу ТКО (с первого января 2019 года ЦКС начнет работать как региональный оператор), прокомментировал ситуацию с двойными платежками.

«В связи с системным сбоем в октябре произошло двойное начисление по квитанциям за услугу по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов (платежки пришли и от управляющих компаний, и от Центра коммунального сервиса). Средства, поступившие на расчетный счет ООО «ЦКС», могут быть зачтены в оплату за следующие периоды либо возращены по письменному заявлению», - сообщили в Центре коммунального сервиса.

Для возврата денежных средств необходимо заполнить заявление в пунктах приема городского центра начисления коммунальных платежей (ООО «ГЦНКП») - их в Челябинске семь, а также предоставить копии квитанций, паспортные данные, реквизиты банка, на которые будут перечислены средства.

Консультацию можно получить по телефону ООО «ЦКС» в Челябинске: 8 (351) 200-33-83 (добавочный номер 137). Дежурный принимает звонки с восьми утра до шести вечера.

«Мы только начинаем работать в Челябинске. Город большой, информации много, поэтому приходится нелегко. Ситуация с двойным начислением – неприятная, мы просим челябинцев извинить нас, пусть не обижаются, мы не специально. Просим управляющие компании оказывать нам содействие, идти навстречу. Сейчас самый сложный период - переход на совершенно новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Мы очень надеемся, что сумеем наладить с управляющими компаниями взаимодействие», - подчеркнули в ЦКС.

В списке УК с двойным начислением - около двадцати компаний: ООО «ЮУКЖСИ», ООО «Феникс», ООО «Союз», ООО «АЖК», ООО «Академ Риверсайд», ООО «Ключевые люди», ООО «Домоуправ», ООО «Содружество», ООО «Квартал», ООО «ДСС», ООО «Строитель», ООО «Вертикаль», ООО «Ремжилзаказчик», ООО «Созвездие», ООО «Горизонты», ООО «Эко-дом», ООО «Родной дом» и ООО «Комплекс».