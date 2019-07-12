Присылайте свои новости

ЦКС пересчитает ошибочно начисленную плату за вывоз мусора тем южноуральцам, кто обратился в УФАС
Фото: 
Инна Шемаева
Экономика
Сегодня, 14:30

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - ООО «Центр коммунального сервиса» - пересчитал ошибочно начисленную плату за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).

Ранее 40 южноуральцев обратились в Челябинское УФАС России с жалобой на регоператора, который выставил завышенные счета за мусор за январь-февраль 2019 года. Жалобы поступили от жителей пяти муниципалитетов Челябинского кластера: Челябинск, Копейск, Южноуральск, Троицк и Увельский район. Обращения были также и от жителей Миасса, Чебаркуля и Златоуста. Эти города находятся в зоне действия Карабашского кластера.

Как пояснили в пресс-службе регионального УФАС, регоператор неправомерно увеличил количество проживающих в жилых помещениях людей.  Например, по ряду адресов фактически проживает от 2 до 4 человек, а квитанция указывалось число от 5 до 15 проживающих. Соответственно плата вырастала в разы.

Челябинское УФАС России выдало ООО «ЦКС» предупреждение, согласно которому компании предстояло установить точное число постоянно и временно проживающих граждан по данным адресам и пересчитать всем обратившимся в УФАС плату за вывоз ТКО с учетом уточненных данных. Регоператор должен был направить жителям новые квитанции с верно выставленными счетами.

Челябинское УФАС России выдало аналогичное предупреждение ООО «ЦКС» по Карабашскому кластеру. Срок исполнения данного предупреждения – 25 июля.

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Теги
УФАС по Челябинской области
мусор
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