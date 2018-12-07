Делегация ШОС посетила ЧМК
Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») посетила делегация глав регионов государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Знакомство с Челябинской областью и её крупнейшими промышленными предприятиями организовано в рамках первого ознакомительного визита в преддверии саммита ШОС.
Основной целью визита представителей глав регионов ШОС стало знакомство с регионом, его промышленным потенциалом, социальными и культурными особенностями.
В ходе экскурсии 20 представителей государств ШОС посетили новейший производственный участок комбината – рельсобалочный стан. Большое впечатление на делегацию произвели его размеры (длина стана более полутора километров) и техническое оснащение.
Гостям показали современное оборудование для производства строительной балки и рельсового проката, в том числе 100-метровых рельсов, которые могут использоваться на высокоскоростных магистралях. Кроме того, челны делегации ШОС увидели участок закалки рельсов в полимере, который обеспечивает высокую прочность и надежность продукции, сообщает персс-служба компании.
«Комбинат – это гордость Челябинска. У вас уникальное оборудование. Я первый раз вижу 100-метровые рельсы. Поэтому мы будем, в хорошем смысле, завидовать, что такое предприятие у вас существует и успешно работает», – отметил член делегации, глава Наманганской области Республики Узбекистан Хайрулло Бозаров.