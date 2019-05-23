Депутаты комитета по социальной политике ЗСО одобрили доклад Текслера

Через неделю, З0 мая, временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер выступит с отчетом перед депутатами Законодательного собрания региона о работе правительства в 2018 году.

Предварительно с отчетом главы региона ознакомились депутаты ЗСО, члены комитета по социальной политике, отметив при этом, что Алексей Текслер, по сути, не может отчитываться за работу правительства в 2018 году, потому что тогда не работал в регионе. Скорее всего, майский отчет будет своего рода обращением к законодательному органу. Тем не менее, в отчете будут отражены основные достижения в сферах здравоохранения, занятости населения, образования, культуры и спорта.

«Предлагаю одобрить отчет временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области о результатах деятельности правительства региона в 2018 году», - сказала заместитель председателя Законодательного собрания области Марина Поддубная.

Члены комитета поддержали коллегу. При этом депутаты выработали ряд рекомендаций правительству Челябинской области. В их числе обеспечение реализации Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года и национальных проектов, продолжение строительства социального жилья врачам и фельдшерам, приехавшим работать в область. Для этого нужно организовать «губернаторский целевой набор» на коммерческой основе с последующим распределением выпускников медицинского университета в учреждения здравоохранения. Также рекомендовано расширить круг получателей единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам, работающим в первичном звене здравоохранения, включив города с населением свыше 50 тысяч человек. Всего в списке рекомендаций более десяти позиций.

Решение депутатов комитета по социальной политике направлено в комитет Законодательного собрания Челябинской области по регламенту и депутатской этике.