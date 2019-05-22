Депутаты ЗСО обеспокоены ухудшением качества жизни южноуральцев

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области обеспокоены ухудшением качества жизни южноуральцев.

Председатель комитета ЗСО по экономической политике и предпринимательству Константин Захаров на состоявшемся сегодня, 22-го мая, заседании, подчеркнул, что за пять лет, с 2014-го по 2018-й год, падение реальных располагаемых денежных доходов населения региона превысило 22 процента. По его мнению, сегодня это ключевая проблема, которую надо решать общими силами.

«Считайте, наши домашние хозяйства потеряли четверть своих доходов. Это громадная цифра, которая негативно влияет на благосостояние семей, живущих на Южном Урале. Такое падение, естественно, вызывает желание уехать из региона, искать более благополучные места, где реальные располагаемые доходы выше, где можно заработать большие деньги. Многие родители сегодня мечтают отправить своих детей из Челябинской области в другие регионы. Нам эту тенденцию надо переломить», - подчеркнул Константин Захаров, заслушав выступление исполняющего обязанности министра Челябинской области Сергея Смольникова.

Сергей Смольников познакомил участников заседания с содержанием отчета временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области о результатах деятельности регионального правительства за 2018 год. Проект постановления ЗСО о данном отчете в результате был одобрен членами комитета по экономической политике и предпринимательству, однако Константин Захаров попросил учесть замечания депутатов Заксобрания.

«Сегодняшнее заседание мы провели в преддверии обращения врио губернатора Челябинской области к Заксобранию, которое состоится 30-го мая. По закону, это называется отчет, однако мы понимаем, что Алексей Текслер сегодня не может отчитываться за работу правительства в 2018-м году, потому что тогда он еще не работал, поэтому это будет обращение. И мы понимаем, что в этой речи должны быть отражены все самые ключевые проблемы, который видит врио губернатора, и пути их решения. Заслушав сегодня министра экономического развития, мы - я имею в виду наш комитет - обратили внимание на те проблемы, которые являются ключевыми на наш взгляд - для того чтобы упредить какие-то неточности или недоговоренности», - отметил Константин Захаров.

По его словам, в причинах того, что реальные располагаемые денежные доходы населения падают, обязательно нужно разобраться, тем более что это проблема не одного сезона, не одного года, а печальная (если не сказать пугающая) тенденция последних пяти лет.

«Мы видим часть причин, связанных с перекредитованностью населения. Только за два последних года, 2017-2018-й, южноуральцы удвоили кредитный портфель. Если в 2016-м году он составлял 151 миллиард рублей набранных кредитов в банках, то на сегодняшний день население уже закредитовано на сумму более 330-ти миллиардов рублей. А ведь эти кредиты надо возвращать, эти кредиты надо обслуживать, что напрямую влияет на увеличение затрат домашних хозяйств и, соответственно, на уменьшение реально располагаемых доходов. Если темпы этих затрат будут и дальше превышать темпы доходов, то мы будем и дальше иметь ситуацию, когда реально располагаемые доходы граждан падают. Это недопустимо. Соответственно, наша задача сегодня - сесть и вместе с правительством, с экспертным сообществом проанализировать причины, проранжировать их, совместно с губернатором и Заксобранием составить план мероприятий по устранению этих причин», - подчеркнул Константин Захаров.

Он отметил, что основные мероприятия лежат в плоскости увеличения численности и качества работы малого бизнеса. Сегодня крупные предприятия в Челябинской области работают над повышением своей производительности и эффективности (это чисто рыночные требования, без которых не будет выживаемости крупного бизнеса). Люди, которые «высвобождаются» в результате борьбы за производительность труда, должны попадать в среду, где они могут переобучиться, переподготовиться за счет государства, а не за свой счет, чтобы, освоив новые профессии, прийти на подготовленные для них места, где они смогут эффективно трудиться и получать достойную зарплату.