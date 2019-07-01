Для сельских женщин сохранят сокращенный рабочий день при оплате как за полный

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о сохранении сокращенного рабочего дня для женщин, работающих на селе.

Документ устанавливает продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю, с оплатой в том же размере, что и при полной рабочей неделе. С такой инициативой выступила группа депутатов фракции «Единой России».

Как сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, на сегодня в сельской местности проживает 20,3 миллиона женщин и девочек (всего 38 миллионов селян).

«В 1990 году Верховным Советом РСФСР было принято постановление о неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи и охране материнства и детства на селе», - отметила Бесараб.

Депутат Госдумы Татьяна Сапрыкина уточнила, что женщинам, работающим в сельской местности, был установлен ряд дополнительных гарантий в сфере трудовых отношений. При этом в действующем тексте Кодекса нашли отражение лишь две дополнительных гарантии: ежегодный основной отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней и один дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы.

Еще две нормы не попали в Кодекс, но продолжали действовать, потому что ему не противоречили (статья 423). Это 36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена иными законодательными актами, с выплатой при этом заработной платы в том же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы; повышенная на 30%, где по условиям труда рабочий день разделен на части.

В марте 2019 года представители Минтруда РФ анонсировали предложение об изъятии нормы о сокращенной рабочей неделе для женщин, работающих в сельской местности. Партия «Единая Россия» выступила против данной инициативы и внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о закреплении этой нормы в Трудовом кодексе РФ.

По словам депутата Государственной Думы от Челябинской области Анатолия Литовченко, хозяйственная нагрузка на женщин в сельской местности по-прежнему слишком высока, а уровень зарплат низкий. Например, во многих селах и деревнях Челябинской области до сих пор приходится носить воду из колодца и растапливать печь.

«Детей часто возят в школу за несколько десятков километров на автобусах, с собой ребенку нужно дать еды, и вся эта нагрузка тоже лежит на женщинах. Сокращенный рабочий день позволит выращивать продукты на личных участках, чтобы семьи могли сохранять достойный уровень жизни», - подчеркнул парламентарий.