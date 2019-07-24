Для южноуральских предпринимателей проведут бесплатную конференцию «Бизнес. Лидерство. Успех»
Экономика
Сегодня, 13:23
Автор: 
Мария Белова

Более ста предпринимателей Челябинска и Челябинской области встретятся на IV Конференции "Бизнес.Лидерство.Успех", которая пройдет 22 августа в Законодательном собрании региона.

«На нашей конференции есть и насыщенная деловая программа, и круглый стол, и выставочные мероприятия. Это позволит участникам расширить взаимовыгодные деловые контакты, обсудить ключевые вопросы бизнес повестки и ознакомиться с реальными инвестиционными предложениями», – отмечают организаторы мероприятия.

Конференция будет состоять из двух блоков. В первом состоится пленарная сессия «Комплексная программа поддержки предпринимательских инициатив». Спикерами на ней выступят представители администрации города и финансовых структур. Далее пройдет круглый стол «На равных: диалог бизнеса и банка». Участники – руководители банков, предприниматели малого и среднего бизнеса. 

Также в рамках конференции будет проведена ярмарка-дегустация фермерской продукции. 

Целью конференции является популяризация предпринимательства в регионе, информирование субъектов малого и среднего бизнеса о возможностях льготного финансирования, о мерах поддержки предпринимательства и доступа к финансовым ресурсам. 

Участие в конференции бесплатное. Регистрация обязательна. Зарегистрироваться можно на сайте.

Автор: 
Мария Белова
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