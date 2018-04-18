Доходы казны Челябинской области вырастут почти на 4,5 миллиарда рублей. Планируется, что это дополнительные межбюджетные трансферты из федерального бюджета и налоговые поступления на прибыль организаций.

Сегодня, 18 апреля, депутаты комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания области внесли существенные изменения в закон «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Предусматривается увеличение доходов на 4,3 миллиарда рублей.

«Увеличение предусматривается в связи с уточнением прогноза собственных поступлений по налогу на прибыль организаций, а также на 412,95 миллиона рублей за счет дополнительных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета», - сообщили в пресс-службе ЗСО.

В связи с уточнением прогноза собственных поступлений предусматривается направление средств на следующие цели:

- внесение вклада Челябинской области в складочный капитал хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» - 3 293,87 миллиона рублей;

- компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций в связи с регулированием тарифов на тепловую энергию для населения – 967 миллионов рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные параметры областного бюджета составят: по доходам – 149,68 миллиарда рублей, по расходам – 159, 95 миллиарда рублей.

Дефицит без изменений и составит 10,27 миллиарда рублей.