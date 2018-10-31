Дубровский: Денег никому не бывает много

Челябинская область в настоящий момент находится в устойчивом финансовом положении, но те задачи, которые ей предстоит решать в ближайшей перспективе, потребуют увеличения финансовых затрат.

Об этом губернатор Борис Дубровский заявил на итоговой пресс-конференции, которая состоялась 31 октября.

Борис Дубровский напомнил, что в прошлом году области удалось полностью погасить дорогостоящие в обслуживании банковские кредиты (на начало 2017 года они составляли 4,9 миллиарда рублей). Их обслуживание достаточно дорого обходилось области – 1,8 миллиарда. На сегодня область не имеет долгов перед банками.

Кроме того, в прошлом году завершилось действие областной государственной гарантии (на 8 миллиардов рублей), которая в июне 2016 года была предоставлена ЧТПЗ для обеспечения закупок металла у ММК. Это была уникальная для области практика, когда гарантия выдавалась в обеспечение не банковских кредитов, а обязательств между предприятиями.

Помимо этого, Челябинская область реструктуризировала 8,3 миллиарда рублей федеральных кредитов, выданных в 2015-2017 годах. При этом платеж в 2018 году уменьшился в 6 раз, в 2019 году сократится в 9 раз.

«На сегодня мы находимся в устойчивом финансовом положении, но стоящие перед Челябинской областью задачи требуют еще больших ресурсов. Поэтому мы и встраиваемся в федеральные программы», - рассказал глава региона. Активное участие в федеральных проектах позволит привлечь в регион дополнительные ресурсы.

Кроме того, как рассказал губернатор, у области есть средства на остатках. «Скажу честно. Мы зарабатываем на депозитах»», - поделился глава региона и добавил, что все ресурсы направляются на развитие области

В разработанном минфином и утвержденном правительством области проект бюджета на предстоящую трехлетку предусматривает увеличение расходов по большинству направлений (рост выше уровня инфляции). По итогам 2018 года общий объем бюджетных расходов может достигнуть 200 миллиардов рублей (доходы позволяют такие траты). «Но это не то, что хотелось бы. Есть регионы, где более высокая бюджетная обеспеченность. Лично для меня и команды - это хорошая мотивация, - подытожил губернатор. - Денег никому не бывает много».