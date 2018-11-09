Дубровский вновь приглашен на форум с участием двух президентов

XV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием президентов двух стран Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева состоится сегодня, 9 ноября, в Петропавловске. В масштабном международном мероприятии примет участие и губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, участники форума обсудят новые подходы и тенденции в развитии туризма двух стран.

Напомним, предыдущий, четырнадцатый, форум межрегионального сотрудничества двух государств проходил в Челябинске в ноябре 2017 года. Тогда Нурсултан Назарбаев предложил посвятить XV форум вопросам развития туризма. Владимир Путин поддержал его предложение, отметив, что «предложенная тема очень интересная и очень полезная и с точки зрения экономики, и с точки зрения развития человеческих отношений»,

Нурсултан Назарбаев отмечал, что в России есть огромное количество регионов, которые казахстанцы еще не знают. Да и в Челябинской области есть чем полюбоваться и где отдохнуть. Сам глава Казахстана мечтает побывать на Дальнем Востоке, на Камчатке и на Байкале. Он прорекламировал и примечательные места Казахстана, которые будут интересны туристам: летом - Боровое, озеро Балхаш, озеро Алакуль (где всегда космонавты отдыхали), зимой – Чимбулак, горнолыжный курорт в Алма-Аты. Можно всё это проводить организованно через наших туроператоров.

Сегодня Владимир Путин выступит на пленарном заседании форума и посетит вместе с Нурсултаном Назарбаевым выставку, посвящённую перспективным совместным программам в туристической сфере. Планируется подписание ряда двусторонних соглашений.

Кроме того, в Петропавловске президенты в ходе личной встречи обсудят вопросы российско-казахстанского взаимодействия в различных областях. Для глав государств будет также организована презентация проекта космического ракетного комплекса «Байтерек».