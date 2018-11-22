Дубровский заполучил для Челябинской области надежного финансового партнера

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов вчера, 21 ноября, подписали в Москве соглашение о взаимодействии. Стороны договорились о совместной реализации инвестиционных проектов на территории Челябинской области.

Борис Дубровский отметил, что соглашение закладывает краеугольный камень в основание стратегического сотрудничества Челябинской области и Евразийского банка развития. Международная финансовая организация по праву пользуется репутацией крупного и надежного финансового партнера. Она имеет солидный опыт кредитования и прямого участия в крупных инвестиционных проектах.

«Вместе с вами мы вышли на новый уровень взаимоотношений, который целесообразно закрепить документально, в форме соглашения. Получим возможность оперативно обмениваться информацией о проектах, которые могут представлять взаимный интерес. Один из них - высокоскоростная магистраль Челябинск-Екатеринбург. В последние месяцы этот проект получил серьезный импульс на федеральном и региональном уровнях, – подчеркнул Борис Дубровский. - Участие в этом проекте будет дальновидным и мудрым шагом для стратегического инвестора, и мы стремимся создавать для этого необходимые условия. Еще одно важное направление – инвестпроект НПО «СИЛАРУС» по строительству завода, производящего металлургический кремний. Он пользуется большим спросом, в том числе за рубежом, и спрос на него гарантирован».