Два вуза Челябинской области не получат федеральных средств на обучение по ряду направлений

Два вуза Челябинской области - Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) и Челябинский государственный институт культуры – не получат средства из федерального бюджета на подготовку бакалавров и магистров по ряду направлений в предстоящем 2019/2020 учебном году.

Соответствующее решение приняла комиссия по проведению открытого конкурса по распределению контрольных цифр приема за счет федерального бюджета в следующем учебном году. Документ размещен на сайте министерства образования и науки РФ.

Южно-Уральский государственный университет в следующем учебном году не получит федерального финансирования на подготовку бакалавров и магистров по направлению «Управление в технических системах», а также магистров и аспирантов по специальностям «Юриспруденция».

Челябинскому государственному институту культуры отказано в выделении средств федерального бюджета на обучение аспирантов по направлению «Культурология».

Такое решение комиссия приняла в связи с отсутствием у вузов государственной аккредитации по этим направлениям подготовки.

Как сообщало агентство «Урал-пресс-информ», часть специальностей, по которым обучают в Южно-Уральском государственном университете (НИИ ЮУрГУ, Челябинск) и в его филиалах не прошли государственную аккредитацию.

Как пояснял агентству «Урал-пресс-информ» директор миасского филиала ЮУрГУ, доктор технических наук, профессор Игорь Войнов, у ЮУрГУ и его филиалов есть бессрочная лицензия на право ведения образовательной деятельности, поэтому вуз может продолжить обучать, в том числе и по неаккредитованным специальностям. По ним нельзя выдавать дипломы государственного образца, а только собственного образца.

В последующие годы на неаккредитованные специальности набор осуществляться не будет. Студентам, которые сейчас обучаются по этим специальностям, вуз не сможет выдать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву. Но можно будет перейти на другую специальность и доучиться.