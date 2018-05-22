Эдуард Громов: Растет доверие клиентов к банку с государственным участием ВТБ

В первом квартале 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года объем привлеченных средств банка ВТБ в Челябинской и Курганской областях увеличился в четыре раза – до 178,8 миллиарда рублей.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» на состоявшейся сегодня, 22 мая, в Челябинске пресс-конференции руководитель дирекции по Челябинской и Курганской областям филиала ПАО ВТБ в Екатеринбурге Эдуард Громов, это обусловлено кропотливой работой финансовой организации с ключевыми клиентами, а также общим ростом доверия к банку, доля государства в уставном капитале которого составляет 62%. В первом квартале 2018 года на Южном Урале ВТБ выдал кредитов субъектам крупного, среднего и малого бизнеса на общую сумму 9,3 миллиарда рублей. ВУ том числе 3,2 миллиарда рублей – крупному бизнесу, 5,7 миллиарда – среднему и 400 миллионов рублей – малому бизнесу. Кредитный портфель среднего бизнеса вырос на 17%. Ресурсный портфель банка превысил 27,3 миллиарда рублей, документарный – 3,8 миллиарда.

Количество клиентов ВТБ – юридических лиц и предпринимателей увеличилось на 211 – до четырех тысяч 255-ти.Деловая активность клиентов банка возросла на фоне снижения процентных ставок, которые сейчас составляют в среднем от 9%. При этом льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей осуществляется под 5% годовых, малого бизнеса – под 6%. ВТБ успешно конкурирует со Сбербанком, Газпромбанком и местными Челиндбанком и Челябинвестбанком. Основными клиентами ВТБ остаются такие промышленные гиганты, как «Мечел», Челябинский электрометаллургический комбинат, Челябинский трубопрокатный заводСаткинский чугуноплавильный завод, компания «Конар», предприятия розничной торговли, сельхозтоваропроизводители, машиностроительные заводы и девелопмент. При этом с начала года банк не выдал ни одного валютного кредита. Количество просроченных и невозвращенных кредитом составляет менее 0,5%. Кредиты на пополнение оборотных средств востребованы на срок от трех месяцев до одного года, инвестиционные кредиты – на 7-10 лет. При этом решения по каждому кредиту принимаются после оценки заемщика по специальной методике, нередко даже без залогового обеспечения. ВТБ участвует в кредитовании крупных социальных и инфраструктурных проектов Челябинской области. Среди них – проект строительства логистического центра стоимостью два миллиарда рублей. Решающим условием при кредитовании инвестиционных проектов является участие в проекте собственными средствами самого заемщика в объеме 25-30%. При этом решение о выдаче кредита до 500 миллионов рублей принимается на месте в срок не более месяца, на более крупные средства – на неделю дольше после получения заключения кредитной комиссии в Москве.

До конца 2018 года, в связи с прогнозируемым снижением ключевой банковской ставки с 7,25% до 6,5%, ожидается увеличение кредитование предприятий среднего бизнеса на 20%. Планируется также увеличение кредитования физических лиц по зарплатным и ипотечным программам.