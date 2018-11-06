Эдуард Громов возглавит объединенный бизнес ВТБ в Челябинской и Курганской областях

Эдуард Громов с 1 января 2019 года будет назначен управляющим ВТБ в Челябинской и Курганской областях в связи с объединением региональной корпоративной и розничной сетей. На своем посту он будет отвечать за развитие обоих направлений бизнеса в регионах.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае, создание объединенной региональной сети – очередной шаг в процессе интеграции банков Группы ВТБ. Использование лучших практик, синергетический эффект за счет объединения розничной и корпоративной сетей позволит выстроить более эффективную систему управления в регионах присутствия, обеспечит рост бизнеса и повышение качества обслуживания клиентов.

Эдуард Громов родился в Челябинске, окончил Красноярскую высшую школу МВД РФ по специальности «Юрист». В банковском секторе – с 1997 года. В 2006 году пришел на должность директора челябинского филиала Банка Москвы. В 2013 году возглавил дирекцию по Челябинской и Курганской областям банка ВТБ.

Перед руководителем объединенного бизнеса стоят задачи по укреплению позиций банка в регионах. Эдуард Громов обладает большим опытом, что позволит ВТБ под его руководством выйти на новый качественный уровень работы с клиентами.