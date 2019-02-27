Эксперты ЧЦЗ рассматривают целесообразность замены литых анодов катаными

В цехе комплекса электролиза цинка Челябинского цинкового завода, входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании, начаты промышленные испытания катаных анодов, которые могут прийти на смену использовавшимся до последнего времени литым анодам.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе информации ПАО «Челябинский цинковый завод», пока установлено 243 катаных анода при общем количестве использующихся 16 тысяч 524. Ранее в технологии получения металлического цинка завод использовал исключительно литые аноды собственного производства. Они имеют ряд недостатков, включая низкую коррозионную стойкость и недостаточную прочность, что часто приводит к коротким замыканиям между электродами. Чтобы увеличить прочностные свойства литых анодов, их приходится делать толще, расходуя больше сырья. При этом срок службы литых анодов меньше чем у катаных и составляет всего четыре года. Оптимизировать издержки планируется путем замены литых анодов на катаные. Прокатка существенно улучшает поверхностную структуру анодного листа. Отсутствие микропористости делает анод более устойчивым к коррозии, на его поверхности образуется прочный защитный слой.

По словам технического директора ПАО «ЧЦЗ» Федора Головко, улучшение технико-экономических показателей электролиза при применении катаного анода подтверждается мировым опытом. Срок службы анода увеличивается почти в полтора раза, на 6 % улучшаются показатели выхода цинка по току. Промышленные испытания катаных анодов предполагается завершить в течение года, после чего будет принято решение о целесообразности постепенного перехода на них с литых анодов.