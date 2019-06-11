Эксперты ЮУТПП научат предпринимателей вести бизнес в интернете

Современным высокоэффективным технологиям продвижения бизнеса в интернете будет посвящена организованная Южно-Уральской торгово-промышленной палатой встреча предпринимателей, маркетологов, SMM и IT-специалистов.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ»» в пресс-службе ЮУТПП, форум пройдет в четверг, 13 июня, с 15.00 до 16.30 в помещении палаты по адресу: Челябинск, улица Сони Кривой, 56, кабинет 606. Собравшимся предстоит обсудить поправки в SMM – Закон о рекламе и рассмотреть перспективы возможного сотрудничества действительных членов палаты в направлении «Медиакоммуникация». Особое внимание планируется уделить трендам 2019 года на примере фишек SMM-агентств Челябинской области. Эксперты расскажут представителям бизнес-сообщества о том, какой эксклюзив сегодня предлагается бизнесу для продвижения товаров и услуг в сети интернет. Участие в семинаре бесплатное.

Получить подробную информацию и направить свои предложения в управление по работе с предприятиями и предпринимателями ЮУТПП можно по электронной почте: ok@tpp74.ru, или телефонам : 8 (351) 265-52-07 и 265-39-58.