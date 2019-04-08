Елистратов: Я не могу сказать, как оплачивались «Южуралмосту» работы по очистке дорог

Бюджету Челябинска причинен миллионный ущерб из-за оплаты невыполненных работ по уборке автомобильных дорог компании «Южуралмост». Глава Челябинска признался, что не владеет информацией о том, каким образом происходила оплата.

Об этом глава Челябинска Владимир Елистратов заявил сегодня, восьмого апреля, после традиционного аппаратного совещания в администрации Челябинска.

«Я не могу сказать, как оплачивались работы. Наверное, по факту»,- сказал Владимир Елистратов.

Поразительно, что глава города не в курсе, как исполняется муниципальный контракт. Зато прокуратура и СКР уже в теме.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», прокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении администрации Челябинска. По требованию прокурора Челябинской области Виталия Лопина была проведена проверка исполнения муниципальных контрактов, заключенных между городской администрацией и АО «Южуралмост». Поступало много жалоб от местных жителей на некачественную уборку города от снега в зимний период и грязные дороги. Было установлено, что несмотря на неисполнение предписаний об устранении нарушений администрацией производился расчет с «Южноурамостом» в полном объеме. Бюджету причинен ущерб на сумму порядка миллиона рублей. Материалы проверки направлены в следственное управление СКР по Челябинской области для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность» в отношении неустановленных пока лиц администрации Челябинска».

Добавим, контрактами с «Южуралмостом» ранее заинтересовалась и антимонопольная служба. В отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского ведомство возбудило дело о сговоре на торгах при проведении дорожных аукционов регионального миндортранса и АО Южуралмост». В марте губернатор ушел в отставку. Одной из причин досрочного сложения полномочный назывался картельный сговор. Ведомством были выявлены нарушения антимонопольного законодательства при проведении 29 аукционов на ремонт дорог на общую сумму свыше 8 миллиардов рублей. Во всех победило АО «Южуралмост».