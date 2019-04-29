Елистратов: Я отправил Текслеру концепцию развития транспорта в Челябинске

Администрация Челябинска разработала и направила временно исполняющему обязанности главы Челябинской области Алексею Текслеру концепцию развития городского транспорта. Дата нового совещания и реакция главы региона на предложения чиновников пока неизвестны.

Об этом Владимир Елистратов заявил сегодня, 29 апреля, после расширенного аппаратного совещания в мэрии.

«Администрация Челябинска подготовила концепцию развития общественно транспорта города и предоставила ее временно исполняющему обязанности губернатора Алексею Текслеру. Его реакцию мы не знаем», - сказал градоначальник.

Каких - либо подробностей Владимир Елистратов сказать не смог, также как не смог назвать сумму финансирования «реанимации» общественного городского транспорта.

Напомним, врио губернатора Алексей Текслер 10 апреля побывал в трамвайном депо ООО «ЧелябГЭТ», где провел закрытое совещание, посвященное транспортной теме. Глава региона был возмущен, что городские власти не сумели представить ему комплексный план развития транспорта. На разработку предложений по трамваям и троллейбусам властям была дана неделя.

Уже в начале июня состоится открытый конкурс по продаже имущества МУП «ЧелябГЭТ», признанного банкротом. Начальная цена выставленного на торги имущества составляет 1 миллиард 916 миллионов 544,5 тысячи рублей. Если город не предпримет никаких шагов по выкупу, то все имущество может уйти сторонним лицам.