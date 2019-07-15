Это нецелесообразно: власти Челябинска отказались от идеи создания платных парковочных мест

В Челябинске не будет единого платного парковочного пространства. Концессионное соглашение с инвестором, который планирован создать в областном центре порядка восьми тысяч мест для автомобилистов, будет расторгнуто.

Такое заявление сделала сегодня, 15 июля, временно исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова. Соглашение с инвестором на создание платных парковом было признано нецелесообразным.

«Работы в этом направлении так и не начались. Есть концессионное соглашение и оно нарушено. Мы направили инвестору уведомление расторжении соглашения в добровольном порядке. Отмечено его нецелесообразность. Если не захотят это сделать в добровольном порядке, то мы будем обращаться в Арбитражный суд. Для начала необходимо создать в городе все условия для автомобилистов, а потом говорить о платных парковках. Компания, с которой было заключено соглашение должна была создать парковочные места, но этого сделано не было», - отметила врио главы Челябинска Наталья Котова.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в мае 2018 при прежнем главе Евгении Тефтелеве администрация города подписала концессионное соглашение. Инвестором стала инвестиционная группа «РВМ Капитал». Платные парковки должны были появляться в Челябинске поэтапно с 2018 по 2022 год. Предполагалось, что платные парковки займут весь центр города– от автодороги «Меридиан» до улицы Лесопарковой. Здесь планировалось создать около 8 тысяч мест. Как отмечали тогда чиновники, единое парковочное пространство должно было увеличить проходимость автомобилей в центре города, пропускную способность парковок. А часть южноуральцев побудить пересесть на общественный транспорт, тем самым улучшить экологическую обстановку в городе.