Филиал Челиндбанка в Екатеринбурге прошел проверку на доступность для людей с ограниченными возможностями

Отделение банка полностью соответствует требованиям государственной программы «Доступная среда».

В 2018 году филиал ПАО «Челиндбанк» в Екатеринбурге провел масштабный ремонт и адаптировал свое помещение для обслуживания инвалидов всех категорий. В этом смогли убедиться члены отделения «Всероссийского общества инвалидов» Чкаловского района Екатеринбурга, которых пригласили оценить доступность банковских услуг в обновленном офисе Челиндбанка.

Все изменения в оборудовании филиала направлены на то, чтобы сделать посещение банка максимально комфортным для лиц с ограниченными возможностями с самого начала и до завершения визита. Перед входом в помещение банка расположено парковочное место для инвалидов. Чтобы попасть внутрь, можно воспользоваться пологим пандусом, а при необходимости – кнопкой вызова сотрудника банка. Информацию о режиме работы организации люди с плохим зрением могут прочитать благодаря вывеске со шрифтом Брайля. На дверях нанесены цветные пиктограммы, которые обозначают, что офис адаптирован для обслуживания инвалидов, а также указывают направление к банкомату.

Банкомат установили на уровне, удобном для людей, передвигающихся на колясках, а для слабослышащих и слабовидящих людей устройство оборудовано голосовым сопровождением и возможностью перехода в контрастный режим.

Сориентироваться в помещении поможет мнемосхема – объемная карта, установленная в фойе банка.

За специальной стойкой обслуживают людей с ограниченными возможностями в режиме «одного окна» - здесь доступны банковские услуги как для физических, так и для юридических лиц. Для работы со слабослышащими людьми установлена специальная индукционная система, которая передает речь специалиста банка клиенту через слуховой аппарат. Зона ожидания оборудована специальными держателями для тростей и костылей.

Гости Челиндбанка из «Всероссийского общества инвалидов» положительно оценили изменения и на собственном опыте убедились в том, что людям с ограниченными возможностями доступны все услуги, предоставляемые в отделении банка.