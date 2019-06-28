Филиппов: Предложенные на Госсовете меры улучшат ситуацию в дорожной отрасли

Предложения, прозвучавшие на Госсовете, позволят повысить эффективность дорожного строительства, а также качество ремонта и содержания дорог. Для решение существующих проблем предстоит подготовить законопроекты по изменению федерального законодательства

Исполняющий обязанности министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Филиппов рассказал, как предложенные меры смогут улучшить ситуацию в дорожной сфере региона.

В рамках Госсовета было предложено создать федеральную программу по реконструкции и капитальному ремонту аварийных и предаварийных мостов (путепроводов) с дополнительным финансированием из федерального бюджета. «Это очень хорошее предложение», - считает Александр Филиппов. По его словам, мосты и путепроводы - наиболее капиталоемкие объекты в дорожном хозяйстве. Так, ремонт моста небольшой протяженности (100-200 метров) потребует гораздо больше финансовых средств в сравнении с ремонтом участка дороги аналогичной длины.

Глава регионального миндортранса уточнил, на сегодня в области порядка 30 мостов находятся в предаварийном состоянии. Немалая часть мостовых сооружений и путепроводов, имеющих плачевное состояние, находятся в собственности органов местного самоуправления. При этом средств дорожных фондов в муниципалитетах не хватает даже на содержание в полном объеме муниципальных дорог. На мосты денег не остается. И они приходят в негодность.

«С принятием федеральной программы мы рассчитываем на поступление федеральных средств на эти цели. Тогда объединив ресурсы из трех источников (федеральный, региональный и местный бюджеты) можно будет решить проблему с мостовыми сооружениями. Это, я считаю, важным», - отметил Филиппов.

Еще одно важное предложение позвучало на Госсовете по контрактам жизненного цикла (КЖЦ). Эта тема обсуждается уже не первый год, но пока особых подвижек не наблюдается, отметил министр. Сегодня законодательство (ФЗ-144) позволяет заключить КЖЦ только на полный комплекс работ - проектирование, строительство, содержание и так далее, вплоть до ликвидации объекта, когда он придет в негодность. И это распространяется только на объекты дорожного строительства.

На Госсовете обсуждался вопрос о расширении сферы применения КЖЦ. Планируется разрешить их применять и для двух видов работ. «Предлагается считать контрактом жизненного цикла проведение капитального ремонта дороги и ее дальнейшее содержание», - привел пример министр. По его словам, сегодня законодательство не разрешает заказчику – органу местного самоуправления – при формировании конкурсной документации соединять в один лот эти разнородные виды работ.

По мнению Александра Филиппова, предложенная мера позволит стимулировать дорожников повышать качество выполнения работ. «Допустим, мы заключаем договор, по которому подрядчик капитально ремонтирует дорогу и затем еще пять лет будет ее содержать. Тогда подрядчик будет стараться делать как можно лучше капремонт, ведь ему потом эту дорогу обслуживать. А если он сделает плохо, тогда на содержание ему придется тратить дополнительные средства», - рассказал Александр Филиппов.

На Госсовете обсуждались проблемы, возникающие при проведении конкурсных процедур. Было предложено дополнительно проработать вопрос порога антидемпинговых мер при проведении конкурсов и аукционов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог. На сегодня порог антидемпинга составляет 25%. Обсуждалось возможность его ужесточения – установить порог на уровне 10%.

«Как правило, в рамках 10% еще возможно какое-то снижение цены без ущерба для качества работ. Если ниже – то либо была ошибка заказчика при формировании начальной максимальной цены контракты, либо подрядчик серьезно отступит от проектных работ, что абсолютно недопустимо», - пояснил Александр Филиппов. Поэтому предлагается для компании, которая падает больше 10 процентов на аукционе, усилить обеспечительные меры в 1,5-2 раза. «Если подрядчик уверен, что, упав ниже 10%, он сможет сделать работы не в ущерб качеству без отступления от предусмотренных конкурсной документацией параметров, пусть делает. Но если он намерен участвовать в конкурсе только для того, чтобы его сорвать, то он потеряет энное количество денег. И ему это будет невыгодно. Мы считаем, что это хорошая антидемпинговая мера», поделился Александр Филиппов. Но для ее реализации понадобится внести изменения в федеральное законодательство. На Госсовете руководители субъектов с рабочей группой минтранса все обсудили, далее прозвучавшие предложения будут дорабатываться.

На Госсовете была также поднята тема освещенности дорог. По мнению министра, реализация этой меры позволит повысить безопасность дорожного движения (хотя это и обойдется недешево). «Мы считаем, что необходимо освещать трассы, потому что в темное время суток (особенно в осенний период, когда еще снег не выпал и рано темнеет), опасность на дорогах повышается - внезапно появляются пешеходы в неустановленных местах, на дорогах оставляют транспортные средства. Освещение - одна из первоочередных мер, которая позволит повысить безопасность», - пояснил Александр Филиппов.

Владимир Путин поручил главам регионов, энергетикам и правительству «согласованно и незамедлительно приступить к решению вопроса о тарифах для освещения дорог» и определить приоритеты в пошаговой реализации этой задачи.

В Челябинской области в первую очередь освещаются дороги при въезде в населенные пункты. «По поручению Алексея Леонидовича Текслера (глава Челябинской области – прим. ред.) в настоящий момент в области уже ведется работа по освещению на трассе Челябинск-Харлуши до объездной дороги, включая саму развязку. Роется траншея, идет укладка кабеля. Скоро приступят к установке столбов», - рассказал Александр Филиппов.

На Госсовете также обсуждалась возможность перехода с аукциона на конкурс при выборе подрядчика. В конкурсной документации можно будет установить критерий, который позволит при отборе подрядчиков сделать определяющим профессионализм и оснащенность организации, а не предложенную цену. Желательно, чтобы у подрядчика был свой асфальтобетонный завод, необходимая дорожная техника в собственности.

«Конечно, есть и компании, которые приходят с одним катком, но постепенно накапливают опыт и спецтехнику, и все исполнят в полном объеме. Но совсем другое дело, когда приходит подрядчик «с блокнотом и ручкой» и потом начинает свистеть в пальцы и звать друзей – у одного взял каток, у другого самосвал, асфальтоукладчик. Себе он берет лишь часть подряда (15-20 процентов), а остальное передает другому подрядчику. И тут работы идут в ущерб качеству», - рассказал Александр Филиппов.

По его мнению, от этой практики нужно уходить, но тут важно не переступить тонкую грань, иначе можно попасть в зону нарушения конкуренции. «Этот вопрос однозначно не решить. Он будет обсуждаться и дальше, чтобы соблюсти баланс интересов между нормами закона о конкуренции и обеспечением потребителей дорогами соответствующего качества, отвечающими требованиями безопасности», - рассказал глава миндортранса региона.

Александр Филиппов считает, что, с другой стороны, предложенные нововведения могут усилить разногласия с УФАС. Сегодня цена имеет решающее значение. Договор заключают с тем, кто предложит наименьшую цену. Когда будут устанавливать на конкурсе баллы за наличие техники, опыт на рынке, может больше возникнуть субъективизма. «Участник может заявиться с одним блокнотом, но приложить 20 договоров о намерении взять у Иванова асфальтоукладчик, у Петрова каток, у Сидорова два Камаза и так далее. И как тут быть? Мы бы такого подрядчика не допускали на конкурс, а у УФАС могут возникнуть вопросы и антимонопольщики могут расценить это как нарушение конкуренции. Баланс очень хрупкий, нормы надо разрабатывать аккуратно», - считает министр.

Александр Филиппов также высказал свое частное мнение по камерам видеослежения на дорогах: «Прятать камеры видеофиксации правонарушений нехорошо. На сегодня все стационарные посты обязуют обозначать специальными знаками и соответствующей разметкой. К треногам таких требований не предъявляют, и их, как правило, прячут. Треноги должны устанавливаться на очагах аварийности, чтобы убрать напряжение. Они должны стоять открыто. Водитель издалека увидит камеру, сбрасывает скорость и входит в опасный договор с безопасной скоростью. А когда тренога будет стоять за поворотом, водитель ее не увидит, скорость не снизит и получит штраф. Но профилактического эффекта не произойдет. Мы же говорим о том, что главное – безопасность, а не наказать рублем водителя».