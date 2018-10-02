Forbes: ММК вошел в 20-ку крупнейших российских частных компаний

Магнитогорский металлургический комбинат сохранил позиции в двадцатке крупнейших российских частных компаний по версии российского издания Forbes, сообщает пресс-служба ММК.

Forbes обнародовал очередной рейтинг 200 самых крупных частных компаний в России. В список рейтинга включены компании, в капитале которых государство и иностранные совладельцы участвуют не более чем на 50%. Ранжирующим показателем рейтинга выступает выручка за предыдущий год. Совокупная выручка корпораций, входящих в топ-200, составила за прошлый год 36 трлн рублей. Магнитогорский металлургический комбинат с выручкой в 2017 году 439,9 млрд рублей (по МСФО) занял в рейтинге 16-е место, тем самым сохранив свои позиции по сравнению с показателем прошлогоднего рейтинга. В недавно опубликованном рейтинге РБК-500 ПАО «ММК» заняло 27 место.

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2017 году группой ММК произведено 12,9 млн тонн стали и 11,6 млн тонн товарной металлопродукции. Выручка группы ММК за 2017 год составила $7,546 млрд, EBITDA – $2,032 млрд.