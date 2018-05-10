Газпромбанк открыл кредитную линию Томинскому ГОКу и уже выдал первые 7 миллиардов

Газпромбанк открыл кредитную линию для АО «Томинский горно-обогатительный комбинат» (входит в Группу «Русская медная компания») в рамках проектного финансирования разработки Томинского медно-порфирового месторождения в Челябинской области.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении информационной политики и связей с общественностью АО «РМК», кредитная линия в сумме 54,4 миллиарда рублей на срок до 12 лет. Кроме того, Газпромбанк уже выдал Томинскому ГОКу первые 7 миллиардов рублей

Кредитные средства предоставляются ГОКу для финансирования работ по разработке месторождения: поставок основного оборудования обогатительной фабрики, карьерных и строительно-монтажных работ, поставок вспомогательного оборудования и транспорта, оформления земельных участков.

Инвестиционный бюджет проекта по освоению Томинского медно-порфирового месторождения и строительству горно-обогатительного комбината составляет 77,8 миллиарда рублей. В рамках его реализации будет проведена разработка и строительство открытого рудника производительностью до 28 миллионов тонн руды в год, строительство обогатительной фабрики по производству медного концентрата, создание инфраструктуры.

Общий лимит кредитного риска на проект превышает 58,7 миллиарда рублей. Газпромбанк разработал структуру финансирования проекта, включающую такие банковские продукты, как: невозобновляемые кредитные линии Газпромбанка, документарные аккредитивы и банковские гарантии.

Запуск горно-обогатительного комбината намечен на третий квартал 2019 года.

Томинский горно-обогатительный комбинат даст импульс развитию промышленного потенциала Челябинской области и обеспечит создание порядка 1 тысячи 200 новых высокотехнологичных рабочих мест, уверены в компании.