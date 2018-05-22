Гендиректора РЖД ждут в Челябинске, чтобы обсудить воплощение мечты в жизнь

Генеральный директор - председатель правления ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД) Олег Белозеров планирует посетить Челябинск в среду, 23 мая.

Информацию о возможном визите гендиректора РЖД подтвердил агентству «Урал-пресс-информ» осведомленный источник, не раскрывая подробности поездки.

Вполне вероятно, что Олег Белозёров встретится с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Не исключено, что на встрече будет обсуждаться строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали «Челябинск- Екатеринбург».

Это не первый визит Белозерова в Челябинск. В марте 2016 года Олег Валентинович, будучи президентом РЖД, приезжал на Южный Урал, оценил возможности ЧМК по поставке 100-метровых для железной дороги и встретился с Борисом Дубровским. Они обсудили перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества и проект высокоскоростной магистрали, которую на тот момент губернатор называл «мечтой». Теперь у губернатора нет никаких сомнений в том, что ВСМ будет построена. Борис Дубровский планирует провести презентацию проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск – Екатеринбург в четверг, 24 мая, на Международном экономическом форуме в Петербурге.

Как уже сообщало агентство, на прошлой неделе председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о включении в Транспортную стратегию РФ проекта строительства Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск - Екатеринбург. Проект ВСМ будет выполнен в 2019-2020 годах. Завершить строительство и ввести магистраль в эксплуатацию планируется до 2024 года. Планируется создание новой двухпутной ВСМ и сопутствующей инфраструктуры -четырех промежуточных станций, вокзальных комплексов (скоростного подвижного состава. Общее расстояние между конечными станциями составит около 218 километров, а высокоскоростные поезда смогут разгоняться до 300 километров в час.