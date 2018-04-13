Глава Росконгресса: У Челябинска есть все возможности подготовиться к проведению саммитов в срок

Рабочая группа фонда «Росконгресс» оценила ход подготовки Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

Представители Фонда посетили строительные площадки общественно-делового центра и конгресс-холла и познакомилась с другими инфраструктурными проектами, которые могут быть реализованы в Челябинске к дате проведения саммитов.

«Могу по опыту своему сказать, что у города есть все возможности подготовиться и достроить объекты в срок. Времени для этого достаточно», – подчеркнул директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

Представители правительства Челябинской области, фонда «Роскогресс» и бизнеса провели совещание, на котором обсудили итоги визита.

«Ключевая текущая задача сейчас – скоординировать наши действия и совместную работу по подготовке к саммитам», – отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Участники совещания обсудили соответствие предъявленным требованиям планировок общественно-делового центра (на набережной реки Миасс) и конгресс-холла «Таганай» (на улице Труда).

Напомним, президент Владимир Путин своим Указом назначил фонд «Росконгресс» единственным распорядителем федеральных средств, которые будут направлены на подготовку и обеспечение председательства России в ШОС и БРИКС. Фонд впервые в истории проведения саммитов ШОС назначен оператором по проведению саммитов.

Россия уже проводила объединенные саммиты. В 2015 году саммиты ШОС и БРИКС прошли в Уфе, в 2009 году – в Екатеринбурге. Саммит ШОС проводился в Санкт-Петербурге в 2002 году, а также в Москве в 2003 и 1997 годах. В нынешнем году заседание Совета глав государств – членов ШОC состоится в июне в КНР, а саммит БРИКС пройдет в ЮАР.