ГРЦ Макеева представил на международном форуме новейшую перспективную разработку

Государственный ракетный центр имени Макеева (Миасс, Челябинская область) принял участие в пятом международном форуме «Армия-2019», который проходил в подмосковном военно-патриотическом парке Вооруженных сил РФ «Патриот» с 25-го по 30-е июня с участием более тысячи человек.

Делегацию южноуральского предприятия возглавлял генеральный директор, генеральный конструктор ГРЦ, академик РАН Владимир Дегтярь. На форуме государственный ракетный центр представил новейшую перспективную разработку, которая демонстрировалась в закрытой части мероприятия в кластере «Военно-промышленный комплекс», сообщает пресс-служба АО «ГРЦ Макеева».

Несколько ведущих специалистов ГРЦ приняли участие в научно-деловой программе, где в формате круглого стола обсуждались вопросы организации эффективного взаимодействия предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, органов военного управления в интересах создания перспективных систем и комплексов вооружения, военной и специальной техники.

«Армия-2019» - самая масштабная площадка России для показа современных образцов вооружения, военной и специальной техники. В этом году на мероприятии работали представители 120-ти стран мира, более тысячи 300 предприятий представили свои экспонаты, число которых превысило 27 тысяч.