Группа ММК увеличила чистую прибыль в 1 квартале 2018 года

Чистая прибыль группы «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) по МСФО в первом квартале 2018 года выросла на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 279 миллионов долларов США.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.

Выручка ММК в январе-марте 2018 года составила 2 миллиарда 55 миллионов долларов, что на 23,8% выше уровня первого квартала 2017 года. «Такая динамика связана с ростом объемов реализации товарной продукции на 268 тысячи тонн или 10,5%, а также увеличением средних цен реализации (на 74 доллара США на тонну или 12,9%)», - пояснили в компании. В первом квартале 2018 года по сравнению с четвертым кварталом 2017 года сохранились объемы реализации товарной продукции на фоне улучшения структуры сортамента и роста цен, что дало прирост выручки.

Показатель EBITDA повысился на 23,9% по сравнению с первым кварталом 2017 года и составил 560 миллионов долларов. «Значительный рост EBITDA относительно уровня прошлого года связан с опережающим ростом цен на продукцию относительно роста цен на сырьевые ресурсы и улучшением структуры реализуемого сортамента», - уточнили в ММК.

Свободный денежный поток за первые три месяца 2018 года вырос практически в 10 раз к уровню прошлого года, достигнув 145 миллионов долларов. Это свидетельствует как о благоприятной конъюнктуре на рынках компании, так и о росте операционной эффективности.

«Рост денежного потока на фоне низкой долговой нагрузки позволил совету директоров компании рекомендовать по итогам работы за I квартал 2018 года выплатить в виде дивидендов 145 миллионов долларов США (100% от свободного денежного потока за квартал)», - отметили в компании.

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