Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2018 года

Банк ВТБ («ВТБ», «Банк»), головная компания группы ВТБ («Группа»), сегодня публикует промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за три месяца, закончившиеся 31 марта 2018 года, с заключением независимого аудитора по результатам обзорной проверки данной отчетности.

Андрей Костин, президент — председатель правления банка ВТБ, заявил: «В первом квартале ВТБ продемонстрировал отличные результаты благодаря высоким доходам от основной деятельности, эффективному управлению расходами и стабильному качеству активов. Коэффициент отдачи на капитал (ROE) в первом квартале составил 16%, при этом все ключевые показатели соответствовали или превышали целевые уровни, заложенные в трехлетней стратегии развития.

В соответствии с нашим стратегическим приоритетом добиваться ускоренного роста розничного бизнеса, группа ВТБ обеспечила высокие показатели роста привлечений от физических лиц, составившего 5,5% за отчетный период. Увеличение портфеля розничного кредитования на 2,6% за квартал стало ключевым фактором роста совокупного кредитного портфеля. Корпоративно-инвестиционный бизнес также развивался успешно, ВТБ Капитал продолжал сохранять ведущие позиции в основных рэнкингах.

Мы очень гордимся безупречно проведенным в начале года объединением ВТБ24 и банка ВТБ под единым обновленным брендом ВТБ. Объединение уже дает результаты как с точки зрения экономии издержек, так и достижения синергий между бизнес-линиями.

Результаты работы группы ВТБ в первом квартале вселяют в нас уверенность в способность реализовать цели как на этот год, так и в рамках нашей трехлетней стратегии. Мы продолжим меняться и совершенствовать уровень обслуживания и качество наших продуктов и услуг для 39 миллионов клиентов ВТБ по всей России».