Губернатор доложил полпреду о ходе подготовки к проведению саммитов в Челябинске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский доложил полномочному представителю президента РФ в Уральском Федеральном округе Николаю Цуканову о подготовке к проведению в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

По словам главы региона, работа по всем ключевым направлениям подготовки к саммитам ведется строго по графику, срывов и отступлений нет. «Рабочие совещания и объезды пообъектно проводятся еженедельно», - отчитался губернатор.

Борис Дубровский отметил, что федеральное правительство приняло решение «о переносе сроков финансирования с 2020-2021 годов на более ранний период». Напомним, с просьбой ускорить финансирование строительства челябинского аэропорта губернатор Борис Дубровский лично обращался к представителям федеральной власти. После чего Минтрансу, Минфину и Минэкономразвития страны было поручено проработать вопрос. На прошлой неделе председатель правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить около одного миллиарда рублей на реконструкцию объекта уже в 2018-2019 годах.

Подготовка к саммитам ведется по четырем направлениям: реконструкция аэропорта и аэродрома «Баландино»; создание мест размещения лидеров государств, членов делегаций и персонала; а также мест проведения мероприятий; формирование новой городской среды Челябинска. Будет построен конгресс-холл, порядка двух десятков объектов для размещения участников и гостей саммита, реконструируют аэропорт и набережную.

Общая сумма вложений в рамках подготовки к мероприятию составит от 40 до 50 миллиардов рублей.