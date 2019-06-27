«Халяль» от «Рависа» заслужил похвалу экспертов из Татарстана

Производство компании «Равис» (Челябинская область) сегодня, 27-го июня, оценил председатель комитета по стандарту «Халяль» при духовном управлении мусульман республики Татарстан Ирек Зиганшин.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе предприятия, визит начался рано утром с осмотра убойно-перерабатывающего комплекса. Гости увидели процесс ручного убоя птицы, который осуществляется по канонам ислама: забивается только здоровая и живая птица, убой осуществляют вручную специально предназначенными ножами только мужчинами-мусульманами, совершающими пятикратный намаз. Ирек Зиганшин пообщался с забойщиками и вручил им свидетельства.

Также гости осмотрели цеха по производству полуфабрикатов и готовой продукции, побывали на складе Халяль, осмотрели печи, оборудование, которые используются при производстве продукции стандарта Халяль.

В завершении визита на производственную площадку представители мусульманских общин единодушно похвалили чистоту и порядок на линии, благоприятные условия, созданные для работников птицефабрики, а также убедились, что продукция стандарта Халяль ТМ «Равис» действительно производится в соответствии с требованиями ислама.

Кроме того, в рамках визита «инспекторы» встретились с руководством агрохолдинга Равис и выразили свою благодарность за выпуск продукции Халяль, которая все больше и больше пользуется спросом у населения не только в Челябинской области, но и далеко за ее пределами.

В пресс-службе предприятия подчеркнули, что компания «Равис» производит продукцию Халяль с разрешения и под контролем комитета по стандарту «Халяль» при ДУМ РТ. Собственная кормовая база гарантирует отсутствие в продукте генномодифицированных добавок. К убою допускается только живая, здоровая и сильная птица. Убой осуществляется вручную специально подготовленными мужчинами-мусульманами в присутствии представителя Комитета стандарта «Халяль». Вся продукция Халяль производится на специально выделенном оборудовании, в отдельное от остального производства время. А для сотрудников-мусульман на предприятии функционирует молельная комната.

Несколькими днями ранее о продукции Халяль генеральный директор агрохолдинга «Равис» Андрей Косилов рассказал министру сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрию Патрушеву, посетившему крупнейшую птицефабрику Уральского федерального округа с рабочим визитом 21-го июня и высоко оценившим ее производство.

К слову, компания «Равис» - одна из первых, кому комитет по стандарту «Халяль» при духовном управлении мусульман Татарстана вручил свидетельство нового образца, на котором есть QR-код, что гарантирует подлинность документа (если кто-то захочет убедиться в его подлинности, нужно пройти по коду - откроется сайт Комитета и весь список сертифицированных компаний).

Фото компании «Равис»