Инженеры ЧМК вошли в жюри CASE-IN

Специалисты Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») приняли участие в судействе Международного инженерного чемпионата «CASE-IN».

В состав жюри конкурса вошли инженеры ЧМК с большим производственным опытом: заместитель начальника исследовательско-технологического центра по прокатному переделу Сергей Огородников и старший мастер по технологии кислородно-конвертерного цеха Константин Тумарев. Профессионалов комбината приглашают в жюри этого конкурса уже более 5 лет, сообщает пресс-служба компании.

Чемпионат «CASE-IN» – это командное соревнование в решении инженерных кейсов, посвященных реальным производственным проблемам. Соревнование проводится среди обучающихся вузов. В Челябинске организатором чемпионата традиционно выступает Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ). В этом году за победу боролись 14 команд, в числе многих из них студенты целевого набора ЧМК.