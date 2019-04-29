Инженеры Томинского ГОКа приняли экзамены у студентов коркинского техникума

Ведущие специалисты Томинского горно-обогатительного комбината (АО «Томинский ГОК», Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») приняли участие в работе государственных экзаменационных и аттестационных комиссий, а также защитах выпускных квалификационных работ студентов Коркинского горно-строительного техникума (г.Коркино, Челябинская область). Это позволит предприятию оценить качество подготовки специалистов в учебном заведении и отобрать наиболее перспективные кадры для производства.

Как сообщили в пресс-службе РМК, для формирования кадрового резерва в ноябре 2017 года Томинский ГОК заключил соглашения о сотрудничестве с учебными заведениями Коркинского района – Коркинским горно-строительным техникумом (КГСТ) и Первомайским техникумом промышленности строительных материалов (ПТПСМ).

За три года сотрудничества с КГСТ производственную практику на Томинском ГОКе прошли 27 студентов, еще четверо были на преддипломной практике. Кроме того, представители предприятия регулярно проводят встречи со студентами по профессиональному ориентированию, а также работают с преподавательским составом для актуализации образовательной программы. Регулярными стали и собрания с родителями студентов, на которых им рассказывают о возможностях специальных программ Томинского ГОКа и перспективах трудоустройства учащихся.

По словам начальника отдела управления персоналом Томинского ГОКа Анны Шинкаренко, которая является председателем государственной аттестационной комиссии, уже со следующей недели на предприятии начнут проходить практику будущие механики, строители, специалисты в области информационных технологий, охраны труда и электромонтеры. В течение трех месяцев ребята будут познавать азы профессии и перенимать опыт у старших коллег на одном из самых современных предприятий области.

Подобный опыт прошлого года оказался успешным. Студенты-механики, которые проходили преддипломную и производственную практики на комбинате, писали свои дипломные работы, исследуя вопросы, актуальные именно для Томинского ГОКа, были трудоустроены на предприятие.

«Я волнуюсь, потому что экзамены принимают не только наши преподаватели, но и вероятные работодатели. Хочется произвести хорошее впечатление, - рассказала студентка группы СС-15 Коркинского горно-строительного техникума Кононова Татьяна. - Я проходила производственную практику после третьего курса на Томинском ГОКе в отделе главного геолога. Там, все очень серьезно! Слаженный высококвалифицированный коллектив, который помог мне получить ценный практический опыт. Я научилась работать с картами, познакомилась с современными программами, чертежами и поняла, что не ошиблась с выбором профессии».