Итоги годового Общего собрания акционеров ВТБ

Банк ВТБ подвел итоги годового Общего собрания акционеров, которое состоялось в Санкт-Петербурге 23 мая.

На собрании акционеров были утверждены годовой отчет банка за 2017 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год. Также на собрании было принято решение о распределении прибыли банка по результатам 2017 года в следующем порядке: чистая прибыль к распределению, всего – 101 миллиард 268 миллионов 176 тысяч 223,47 рублей; отчисления в Резервный фонд - 5 миллиардов 63 миллиона 408 тысяч 811,17 рублей; отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям - 44 миллиарда 759 миллионов 117 тысяч 915,11 рублей; отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям первого типа - 11 миллиардов 804 миллиона 188 тысяч 555,41 рублей; отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям второго типа - 16 миллиардов 952 миллиона 578 тысяч 170,61 рублей; нераспределенная чистая прибыль - 22 миллиарда 688 миллионов 882 тысячи 771,17 рублей.

Акционеры приняли решение о выплате дивидендов по результатам 2017 года в размере: 0,00345349138975912 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля; 0,000551499742855177 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля; 0,00551499742855177 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.

Собрание определило следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2017 года: дивиденды выплачиваются денежными средствами, сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера банка определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров; в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года, является 4 июня 2018 года. Дивиденды будут выплачиваться путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров или почтовым переводом.

Собрание избрало следующий состав Наблюдательного совета банка ВТБ в количестве 11 человек: Варнига Артура Маттиаса; Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Дубинина Сергея Константиновича; Задорнова Михаила Михайловича; Костина Андрея Леонидовича; Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Репина Игоря Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Силуанова Антона Германовича; Соколова Александра Константиновича; Чистюхина Владимира Викторовича; Эскиндарова Мухадина Абдурахмановича.

Акционеры утвердили состав Ревизионной комиссии банка ВТБ в количестве 6 человек. ООО «Эрнст энд Янг» было утверждено аудитором банка ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ВТБ за 2018 год.

Кроме того, акционеры утвердили новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ВТБ, а также приняли решение о прекращении участия банка в Ассоциации российских банков.

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров банка ВТБ будет опубликован в установленный законодательством срок на сайте.